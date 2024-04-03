Reuters: один человек погиб, 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване

Предварительно, один человек погиб, 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пожарные службы.

«Пожарная служба Тайваня сообщила в среду, что на данный момент один человек погиб и более 50 получили ранения в результате землетрясения», — передаёт агентство.

Ранее в Кабмине Японии заявили, что данных о пострадавших, ущербе в стране после землетрясения у Тайваня не поступало.

Также сообщалось, что восемь человек оказались заблокированы в здании, которое частично разрушилось и накренилось после мощного землетрясения на Тайване.