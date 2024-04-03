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Кабмин: данных о пострадавших, ущербе в Японии после землетрясения у Тайваня не поступало

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Сведения о пострадавших или ущербе в Японии в результате цунами после землетрясения у берегов Тайваня не поступали.

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

«Мы получили сообщения о том, что информации о пострадавших или материальном ущербе в настоящее время нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что ряд зданий был разрушен в городе Хуалянь на Тайване после землетрясения.

Также в Японии повысили оценку магнитуды землетрясения у берегов Тайваня с 7,5 до 7,7.

Кроме того, аэропорт японского города Наха, расположенного на главном острове префектуры Окинава, проводит эвакуацию пассажиров в связи с угрозой цунами, а также приостановил все работы, в том числе посадки на самолёты.

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