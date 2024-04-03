Восемь человек заблокированы в здании на Тайване, накренившемся после землетрясения

Восемь человек оказались заблокированы в здании, которое частично разрушилось и накренилось после мощного землетрясения на Тайване.

Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, накренилось здание в городе Хуалянь на перекрестке улиц Чжуншань и Чунцин.

На место прибыли спасатели и пожарные, однако в процессе спасательных работ продолжались афтершоки.

Ранее сообщалось, что ряд зданий был разрушен в городе Хуалянь на Тайване после землетрясения.

Также аэропорт на Окинаве приостановил вылеты и проводит эвакуацию из-за угрозы цунами.