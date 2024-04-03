Восемь человек заблокированы в здании на Тайване, накренившемся после землетрясения
Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.
По его данным, накренилось здание в городе Хуалянь на перекрестке улиц Чжуншань и Чунцин.
На место прибыли спасатели и пожарные, однако в процессе спасательных работ продолжались афтершоки.
Ранее сообщалось, что ряд зданий был разрушен в городе Хуалянь на Тайване после землетрясения.
Также аэропорт на Окинаве приостановил вылеты и проводит эвакуацию из-за угрозы цунами.