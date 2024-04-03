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Компартия Греции сообщила о плане Афин продать Украине снаряды с белым фосфором

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Правительство Греции намерено продать через Чехию для Украины десятки тысяч снарядов с запрещённым белым фосфором, Компартия Греции осуждает эти планы, заявил депутат парламента Греции от КПГ Никос Папанастасис.

Об этом информирует РИА Новости.

«Сегодня правительство... продаёт десятки тысяч зажигательных танковых снарядов, содержащих белый фосфор, в Чехию, с конечным пунктом назначения на Украине», — заявил Папанастасис.

По его словам, делая такой выбор, правительство «Новой демократии» сознательно создаёт условия для совершения тяжких военных преступлений.

Ранее сообщалось, что Греция отправит боеприпасы на сумму €150 млн Украине через Чехию.

Также премьер Греции Кириакос Мицотакис пообещал поддерживать Украину сколько потребуется.

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