Компартия Греции сообщила о плане Афин продать Украине снаряды с белым фосфором
Об этом информирует РИА Новости.
«Сегодня правительство... продаёт десятки тысяч зажигательных танковых снарядов, содержащих белый фосфор, в Чехию, с конечным пунктом назначения на Украине», — заявил Папанастасис.
По его словам, делая такой выбор, правительство «Новой демократии» сознательно создаёт условия для совершения тяжких военных преступлений.
Ранее сообщалось, что Греция отправит боеприпасы на сумму €150 млн Украине через Чехию.
Также премьер Греции Кириакос Мицотакис пообещал поддерживать Украину сколько потребуется.