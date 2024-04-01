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ieidiseis.gr: Греция отправит боеприпасы на сумму €150 млн Украине через Чехию

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Греция собирается передать боеприпасы стоимостью €150 млн Украине через Чехию, говорится в материале портала ieidiseis.gr.
ieidiseis.gr: Греция отправит боеприпасы на сумму €150 млн Украине через Чехию
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Отмечается, что снаряды, которые хотят передать Киеву, находятся на складах греческих войск и классифицируются как «неоперативные и неиспользуемые».

«По словам военных чиновников, среди боеприпасов, которые будут проданы, есть те, которые всё ещё используются на учениях. По сути, они опустошают склады греческой армии ради Зеленского», — написал автор публикации.

Ранее премьер Греции Кириакос Мицотакис пообещал поддерживать Украину сколько потребуется.

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