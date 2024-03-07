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Премьер Греции пообещал поддерживать Украину, сколько потребуется

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Премьер Греции Кириакос Мицотакис назвал Россию врагом Европы и пообещал поддерживать Украину, сколько это потребуется.

«В этот мрачный для Европы час... мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом, чего наши враги, возможно, не ожидали... Мы будем продолжать поддерживать Украину... столько, сколько потребуется», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что союзники Киева собрали почти все средства, необходимые для реализации чешской инициативы по закупке 800 тыс. снарядов для ВСУ.

Также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Евросоюз выделил на поддержку Украины около €100 млрд.

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