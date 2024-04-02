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Небензя: вина за эскалацию после удара Израиля по Сирии будет лежать на Западе

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Вина за эскалацию на Ближнем Востоке из-за удара Израиля по иранским дипломатическим объектам в Сирии будет лежать на совести Запада.

Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Любая возможная эскалация ситуации будет полностью... на вашей совести», — заявил он, обращаясь к западным представителям постоянных членов Совбеза.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории консульства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. В КСИР сообщали о семи погибших иранских военных советниках в результате удара по консульству.

Небензя призвал осудить атаку Израиля на дипломатическое представительство Ирана в Сирии.

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