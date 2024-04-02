Небензя: вина за эскалацию после удара Израиля по Сирии будет лежать на Западе
Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.
«Любая возможная эскалация ситуации будет полностью... на вашей совести», — заявил он, обращаясь к западным представителям постоянных членов Совбеза.
Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории консульства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. В КСИР сообщали о семи погибших иранских военных советниках в результате удара по консульству.
Небензя призвал осудить атаку Израиля на дипломатическое представительство Ирана в Сирии.