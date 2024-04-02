Россия призвала СБ ООН осудить атаку Израиля на дипмиссию Ирана в Сирии
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«Рассчитываем на то, что каждый из вас сегодня даст справедливую оценку действиям Израиля в отношении иранского диппредставительства», — приводит ТАСС его слова на заседании СБ.
Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории консульства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. В КСИР сообщали о семи погибших иранских военных советниках в результате удара по консульству.