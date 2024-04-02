ООН призвала прекратить бить по гражданским объектам на фоне атаки в Татарстане
- РИА Новости
«Мы выступаем против и призываем к прекращению всех атак на гражданскую инфраструктуру», — цитирует его РИА Новости.
Утром 2 апреля стало известно, что атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.
В республике заявили, что серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения.
Глава МИД Франции Стефан Сежурне назвал «легитимной обороной» атаки украинских войск на российские НПЗ.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен при этом заявил, что Вашингтон не поддерживает удары ВСУ по территории России.