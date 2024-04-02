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Блинкен: США не поддерживают удары ВСУ по территории России

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Американская администрация не поддерживает удары ВСУ по территории, которую признаёт российской, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.
Блинкен: США не поддерживают удары ВСУ по территории России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не поддерживаем и не одобряем удары Украины за пределами её территории», — сказал он, комментируя недавние атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы.

При этом глава МИД Франции Стефан Сежурне назвал «легитимной обороной» атаки украинских войск на российские НПЗ.

Утром 2 апреля стало известно, что атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

В республике заявили, что серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения.

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