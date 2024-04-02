Блинкен: США не поддерживают удары ВСУ по территории России

Американская администрация не поддерживает удары ВСУ по территории, которую признаёт российской, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не поддерживаем и не одобряем удары Украины за пределами её территории», — сказал он, комментируя недавние атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы.

При этом глава МИД Франции Стефан Сежурне назвал «легитимной обороной» атаки украинских войск на российские НПЗ.

Утром 2 апреля стало известно, что атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

В республике заявили, что серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения.