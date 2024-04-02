Блинкен: США не поддерживают удары ВСУ по территории России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы не поддерживаем и не одобряем удары Украины за пределами её территории», — сказал он, комментируя недавние атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы.
При этом глава МИД Франции Стефан Сежурне назвал «легитимной обороной» атаки украинских войск на российские НПЗ.
Утром 2 апреля стало известно, что атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.
В республике заявили, что серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения.