Путин: недоброжелатели пытаются «доразвалить» Россию после распада СССР

Российский лидер Владимир Путин во время своего выступления на расширенном заседании коллегии МВД отметил, что недоброжелатели пытаются «доразвалить» Россию после распада СССР.

По его словам, делается это с той целью, чтобы в итоге подчинить то, что останется после полного раздела страны.

«Россия находится, как известно, в сложном периоде своей истории, это всем понятно, всем ясно. После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что ещё осталось», — цитирует его РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что может с уверенностью говорить об этом, «как бывший директор ФСБ, как бывший секретарь Совета безопасности, а потом президент России и Верховный главнокомандующий».

Ранее Путин отметил, что в западных центрах находятся «не совсем тупые люди», так что со временем их попытки раскачать ситуацию в России станут изощрённее.