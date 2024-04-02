Путин: недоброжелатели пытаются «доразвалить» Россию после распада СССР
- РИА Новости
По его словам, делается это с той целью, чтобы в итоге подчинить то, что останется после полного раздела страны.
«Россия находится, как известно, в сложном периоде своей истории, это всем понятно, всем ясно. После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что ещё осталось», — цитирует его РИА Новости.
Российский лидер подчеркнул, что может с уверенностью говорить об этом, «как бывший директор ФСБ, как бывший секретарь Совета безопасности, а потом президент России и Верховный главнокомандующий».
Ранее Путин отметил, что в западных центрах находятся «не совсем тупые люди», так что со временем их попытки раскачать ситуацию в России станут изощрённее.