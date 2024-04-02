RT в Telegram
Подпишись

Путин: недоброжелатели пытаются «доразвалить» Россию после распада СССР

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин во время своего выступления на расширенном заседании коллегии МВД отметил, что недоброжелатели пытаются «доразвалить» Россию после распада СССР.
Путин: недоброжелатели пытаются «доразвалить» Россию после распада СССР
  • РИА Новости

По его словам, делается это с той целью, чтобы в итоге подчинить то, что останется после полного раздела страны.

«Россия находится, как известно, в сложном периоде своей истории, это всем понятно, всем ясно. После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что ещё осталось», — цитирует его РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что может с уверенностью говорить об этом, «как бывший директор ФСБ, как бывший секретарь Совета безопасности, а потом президент России и Верховный главнокомандующий».

Ранее Путин отметил, что в западных центрах находятся «не совсем тупые люди», так что со временем их попытки раскачать ситуацию в России станут изощрённее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить