Путин: на Западе сидят не тупые люди, их борьба против России станет изощрённей

В западных центрах сидят «не совсем тупые люди», со временем их попытки раскачать ситуацию в России станут изощрённей, считает президент Владимир Путин.

Отвечая на вопрос корреспондента RT Игоря Жданова о том, извлекут ли «внешние силы» урок из того, что народ лишь сплотился вокруг президента, несмотря на их попытки помешать выборам в России:

«Всё-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий. Проблема у них знаете в чём заключается, на мой взгляд? Она заключается в том, что после развала Советского Союза очень большое количество осталось специалистов по Советскому Союзу, которые ничего больше другого не умели делать, кроме как бороться с Советским Союзом, а потом — с возникшей на части территории России», — сказал Владимир Путин.

Эти люди начали убеждать общественность и руководство своих стран в том, что нужно дальше «добивать Россию», чтобы и самим не остаться без работы, добавил президент.

«Но всё-таки приходит новое поколение специалистов, они реально оценивают происходящие события. Думаю, что они будут действовать более изощрённо, но целей своих в отношении России не поменяют», — заключил глава государства.

Высокая явка избирателей на выборы президента Российской Федерации связана с происходящими драматическими событиями, через которые проходит страна, считает президент.