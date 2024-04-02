Экономист Вольф: просчёт Запада привёл к катастрофе для Украины
- AP
По его словам, позиция Запада привела, по сути, к буквальному уничтожению целой страны.
«Её экономика несколько лет не сможет восстановиться. Комбинация из военного и экономического разрушения, а также бегства миллионов граждан представляет собою масштабную катастрофу для Украины», — указал эксперт.
По его словам, если подобного рода просчёты продолжатся, то есть угроза ещё более значительного ущерба.
Ранее профессор Бреннер заявил, что Соединённые Штаты совершили ошибку, пытаясь сломить Россию с помощью Украины.