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Экономист Вольф: просчёт Запада привёл к катастрофе для Украины

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Американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что западные страны сильно просчитались в своём стремлении использовать украинцев для борьбы с Россией, что в итоге привело к катастрофе для Украины.
Экономист Вольф: просчёт Запада привёл к катастрофе для Украины
  • AP

По его словам, позиция Запада привела, по сути, к буквальному уничтожению целой страны.

«Её экономика несколько лет не сможет восстановиться. Комбинация из военного и экономического разрушения, а также бегства миллионов граждан представляет собою масштабную катастрофу для Украины», — указал эксперт.

По его словам, если подобного рода просчёты продолжатся, то есть угроза ещё более значительного ущерба.

Ранее профессор Бреннер заявил, что Соединённые Штаты совершили ошибку, пытаясь сломить Россию с помощью Украины.

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