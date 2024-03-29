Профессор Бреннер: США сделали ошибку, пытаясь сломить Россию с помощью Украины
- AP
- © Libkos
В интервью Asia Times он подчеркнул, что США втянули своих партнёров в кампанию по ликвидации России, которую Вашингтон считает основной помехой на пути к глобальной гегемонии.
«Запад бросил на это всё, что у него есть: свой арсенал современного оружия, корпус советников, десятки миллиардов долларов, драконовский набор экономических санкций», — добавил специалист.
Бреннер отметил, что Запад всё равно проиграл по всем пунктам, российская экономика выстояла и продолжает развиваться, а почти весь остальной мир симпатизирует Москве.
Ранее обозреватель портала Focus Габор Штайнгарт заявил, что на Западе уже признают поражение Украины и готовятся к переговорам.