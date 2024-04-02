Еврокомиссар заявил, что не видит решений по использованию доходов России
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«Речь идёт о замороженных активах в €250 млрд, мы говорим об использовании доходов от них. Я пока не вижу, чтобы в ближайшее время по этому были приняты решения», — сказал он РИА Новости.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что Евросоюз собирается уже к 1 июля перевести €1 млрд от российских активов на оружие Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине, заявил, что Москва в ответ задействует все судебные механизмы.