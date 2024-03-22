ЕС рассчитывает к 1 июля перевести €1 млрд от активов России на оружие ВСУ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается уже к 1 июля перевести €1 млрд от российских активов на оружие Украине.

«Мы могли бы направить €1 млрд уже к 1 июля, если нам удастся быстро завершить разработку механизма их изъятия», — приводит ТАСС её слова.

Глава ЕК добавила, что во время саммита ЕС представители стран выразили поддержку предложениям Еврокомиссии по использованию доходов от активов России для оказания военной помощи Киеву через Европейский фонд мира и бюджет сообщества.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ускорить поставки военной помощи Украине.