Евросоюз намерен ускорить поставки военной помощи Украине

Страны Европейского союза намерены ускорить и активизировать поставки новой военной помощи Украине.

Соответствующее решение было принято по результатам саммита ЕС, передаёт ТАСС.

Также там отметили, что украинская армия «в срочном порядке» нуждается в средствах противовоздушной обороны, боеприпасах и ракетах.

«В этот критический момент Евросоюз и его страны-члены ускорят и активизируют поставки всей необходимой военной помощи», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина принимает решения об отводе войск из-за отсутствия помощи США.