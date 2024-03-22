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Евросоюз намерен ускорить поставки военной помощи Украине

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Страны Европейского союза намерены ускорить и активизировать поставки новой военной помощи Украине.

Соответствующее решение было принято по результатам саммита ЕС, передаёт ТАСС.

Также там отметили, что украинская армия «в срочном порядке» нуждается в средствах противовоздушной обороны, боеприпасах и ракетах.

«В этот критический момент Евросоюз и его страны-члены ускорят и активизируют поставки всей необходимой военной помощи», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина принимает решения об отводе войск из-за отсутствия помощи США.

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