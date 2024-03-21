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Пентагон: Украина принимает решения об отводе войск из-за отсутствия помощи США

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Украина из-за отсутствия помощи США вынуждена принимать «трудные решения» об отводе войск, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Пентагон: Украина принимает решения об отводе войск из-за отсутствия помощи США
  • AP
  • © Shandyba Mykyta

«Украина сейчас вынуждена принимать стратегические решения об отводе войск из определённых районов, чтобы укрепить свои оборонительные линии», — цитирует её ТАСС.

По словам представительницы ведомства, США не могут предоставить Украине необходимые ресурсы без одобрения конгресса.

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью французскому Sud-Ouest ранее признал, что ЕС будет сложно выделить Киеву обещанные ранее €50 млрд без помощи США.

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