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Politico: рост экономики России помогает ей в конфликте на Украине

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Россия улучшает свои позиции в конфликте на Украине благодаря устойчивому экономическому росту и низкому уровню безработицы, путь к которым во время пандемии COVID-19 и проведения СВО проложили масштабные финансовые стимулы российского правительства.
Politico: рост экономики России помогает ей в конфликте на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на экспертов. По данным издания, «США больше не могут изменить не нравящийся им ход событий одним росчерком пера казначейства», особенно на фоне блокирования конгрессом $60 млрд помощи Украине.

В материале также отмечается, что продолжающиеся поставки российских углеводородов воспринимаются большинством международных лидеров как важный фактор стабильности глобального энергетического рынка. И эту точку зрения «молчаливо принимают США и ЕС».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции Запада не помешали России стать пятой экономикой мира.

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