Россия улучшает свои позиции в конфликте на Украине благодаря устойчивому экономическому росту и низкому уровню безработицы, путь к которым во время пандемии COVID-19 и проведения СВО проложили масштабные финансовые стимулы российского правительства.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на экспертов. По данным издания, «США больше не могут изменить не нравящийся им ход событий одним росчерком пера казначейства», особенно на фоне блокирования конгрессом $60 млрд помощи Украине.

В материале также отмечается, что продолжающиеся поставки российских углеводородов воспринимаются большинством международных лидеров как важный фактор стабильности глобального энергетического рынка. И эту точку зрения «молчаливо принимают США и ЕС».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции Запада не помешали России стать пятой экономикой мира.