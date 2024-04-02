Politico: рост экономики России помогает ей в конфликте на Украине
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Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на экспертов. По данным издания, «США больше не могут изменить не нравящийся им ход событий одним росчерком пера казначейства», особенно на фоне блокирования конгрессом $60 млрд помощи Украине.
В материале также отмечается, что продолжающиеся поставки российских углеводородов воспринимаются большинством международных лидеров как важный фактор стабильности глобального энергетического рынка. И эту точку зрения «молчаливо принимают США и ЕС».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции Запада не помешали России стать пятой экономикой мира.