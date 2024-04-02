RT в Telegram
Подпишись

Володин: санкции Запада не помешали России стать пятой экономикой мира

Короткая ссылка
Беспрецедентное санкционное давление, оказываемое странами Запада на Россию, не помешало ей стать пятой экономикой мира. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Володин: санкции Запада не помешали России стать пятой экономикой мира
  • РИА Новости

Комментируя новый рейтинг стран за 2023 год по показателю ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности в текущих ценах, Володин отметил, что совсем иная ситуация разворачивается на Западе.

«А вот государства, развязывающие против нашей страны незаконную санкционную войну, в полной мере продолжают ощущать на себе её негативные последствия», — написал он в личном Telegram-канале.

Володин обратил внимание на то, что США, утратив лидерство, не могут его вернуть — отставание от Китая продолжает расти. Также на седьмую строчку опустилась Германия, Франция оказалась на 11-й строчке, Британия — на 12-й, Италия — на 13-й, Испания и Канада — на 16-й и 18-й соответственно.

Ранее британская газета Daily Mail сообщала, что экономика России продолжает укрепляться, несмотря на санкции Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить