Володин: санкции Запада не помешали России стать пятой экономикой мира
- РИА Новости
Комментируя новый рейтинг стран за 2023 год по показателю ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности в текущих ценах, Володин отметил, что совсем иная ситуация разворачивается на Западе.
«А вот государства, развязывающие против нашей страны незаконную санкционную войну, в полной мере продолжают ощущать на себе её негативные последствия», — написал он в личном Telegram-канале.
Володин обратил внимание на то, что США, утратив лидерство, не могут его вернуть — отставание от Китая продолжает расти. Также на седьмую строчку опустилась Германия, Франция оказалась на 11-й строчке, Британия — на 12-й, Италия — на 13-й, Испания и Канада — на 16-й и 18-й соответственно.
Ранее британская газета Daily Mail сообщала, что экономика России продолжает укрепляться, несмотря на санкции Запада.