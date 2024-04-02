Володин: санкции Запада не помешали России стать пятой экономикой мира

Беспрецедентное санкционное давление, оказываемое странами Запада на Россию, не помешало ей стать пятой экономикой мира. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Комментируя новый рейтинг стран за 2023 год по показателю ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности в текущих ценах, Володин отметил, что совсем иная ситуация разворачивается на Западе.

«А вот государства, развязывающие против нашей страны незаконную санкционную войну, в полной мере продолжают ощущать на себе её негативные последствия», — написал он в личном Telegram-канале.

Володин обратил внимание на то, что США, утратив лидерство, не могут его вернуть — отставание от Китая продолжает расти. Также на седьмую строчку опустилась Германия, Франция оказалась на 11-й строчке, Британия — на 12-й, Италия — на 13-й, Испания и Канада — на 16-й и 18-й соответственно.

Ранее британская газета Daily Mail сообщала, что экономика России продолжает укрепляться, несмотря на санкции Запада.