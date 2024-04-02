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СБ ООН проведёт заседание из-за удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске

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Заседание Совбеза ООН в связи с ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске назначено по запросу России на 2 марта.

Об этом первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в Telegram.

По его словам, после воздушной атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске иранцы обратились в Совбез ООН с просьбой осудить эту акцию.

Россия запросила открытое заседание СБ, добавил Полянский.

Он добавил, что мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) 2 апреля.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что количество погибших в результате ракетного удара по консульству Ирана в Дамаске выросло до 11.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что сотрудник посольства Швейцарии, в отсутствие посольства Соединённых Штатов в Иране представляющий интересы Вашингтона, был вызван в иранский МИД после атаки израильских ВВС на консульство Ирана в Дамаске.

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