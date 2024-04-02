Число погибших при авиаударе по консульству Ирана в Дамаске выросло до 11

Количество погибших в результате ракетного удара по консульству Ирана в Дамаске выросло до 11.

Об этом информирует телеканал Al Hadath.

Как сказано в материале, семеро погибших являются иранскими военными советниками из Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), трое — граждане Сирии, ещё один — ливанец.

Уточняется, что недалеко от комплекса дипмиссии Ирана располагаются дома, где проживают иранские военные, которые оказывают содействие армии Сирии.

Ранее в КСИР сообщали о семи погибших иранских военных советниках при израильском ударе по консульству Ирана в Дамаске.

В МИД России заявили, что российская сторона решительно осуждает израильский удар по иранскому консульскому представительству в Сирии.