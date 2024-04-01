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МИД России осудил удар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске

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Российская сторона решительно осуждает израильский удар по иранскому консульскому представительству в Сирии, говорится в заявлении МИД России.

«Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями», — отметили в дипведомстве.

Также МИД обратил внимание на то, что удар пришёлся по густонаселённому району, а это создало риски массовых жертв среди мирных жителей. Дипведомство назвало недопустимыми действия Израиля и призвало израильские власти «отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран».

Сегодня ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. В МИД Ирана заявили о готовности ответить на атаку Израиля по иранскому консульству.

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