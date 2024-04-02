МИД: США должны ответить за удар ЦАХАЛ по консульству Ирана в Дамаске
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, на фоне атаки Израиля на дипломатическое здание консульства Ирана в Дамаске и гибели ряда присутствующих в Сирии военных советников чиновник посольства Швейцарии как защитник интересов США в Иране был вызвал в МИД Ирана руководителем департамента США иранского министерства иностранных дел.
Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что количество погибших в результате ракетного удара по консульству Ирана в Дамаске выросло до 11.