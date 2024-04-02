МИД: США должны ответить за удар ЦАХАЛ по консульству Ирана в Дамаске

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил, что сотрудник посольства Швейцарии, в отсутствие посольства Соединённых Штатов в Иране представляющий интересы Вашингтона, был вызван в иранский МИД после атаки израильских ВВС на консульство Ирана в Дамаске.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на фоне атаки Израиля на дипломатическое здание консульства Ирана в Дамаске и гибели ряда присутствующих в Сирии военных советников чиновник посольства Швейцарии как защитник интересов США в Иране был вызвал в МИД Ирана руководителем департамента США иранского министерства иностранных дел.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что количество погибших в результате ракетного удара по консульству Ирана в Дамаске выросло до 11.