Конгрессмен Томас Масси призвал Соединённые Штаты выйти из НАТО
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Гавайи не подпадают под действие договора альянса и некоторые эксперты говорят, что это нужно изменить.
При этом Масси предлагает вывести из-под действия соглашения остальные 49 штатов.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американский штат Гавайи не подпадает под действие Пятой статьи Устава НАТО о защите: если база ВМС США Пёрл-Харбор или штаб-квартира Индо-Тихоокеанского командования недалеко от Гонолулу подвергнется атаке, союзники по блоку не обязаны их защищать.
Как писала 9 марта газета The Telegraph, в Европе должны готовиться к тому, что США, возможно, выйдут из НАТО. Об этом заявили несколько дипломатов из стран альянса.