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Конгрессмен Томас Масси призвал Соединённые Штаты выйти из НАТО

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Член палаты представителей Соединённых Штатов от Республиканской партии Томас Масси заявил, что США необходимо покинуть Североатлантический альянс.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Гавайи не подпадают под действие договора альянса и некоторые эксперты говорят, что это нужно изменить.

При этом Масси предлагает вывести из-под действия соглашения остальные 49 штатов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американский штат Гавайи не подпадает под действие Пятой статьи Устава НАТО о защите: если база ВМС США Пёрл-Харбор или штаб-квартира Индо-Тихоокеанского командования недалеко от Гонолулу подвергнется атаке, союзники по блоку не обязаны их защищать.

Как писала 9 марта газета The Telegraph, в Европе должны готовиться к тому, что США, возможно, выйдут из НАТО. Об этом заявили несколько дипломатов из стран альянса.

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