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Telegraph: в Европе должны готовиться к возможному выходу США из НАТО

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В Европе должны готовиться к тому, что США, возможно, выйдут из НАТО, заявили несколько дипломатов из стран альянса.
Telegraph: в Европе должны готовиться к возможному выходу США из НАТО
  • AFP

«Столицам (европейских стран НАТО. — RT) нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз Дональда Трампа», — говорится в публикации The Telegraph.

Один из европейских дипломатов заявил изданию, что комментарии экс-президента США о членстве страны в альянсе вызывают беспокойство.

Другой отметил, что слова Трампа лишний раз подчеркнули чрезмерную зависимость Европы от Вашингтона. По его словам, европейским странам — членам НАТО нужно обсудить, как обезопасить себя на случай выхода США из альянса.

Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что не верит в желание НАТО защитить США.

В феврале газета The New York Times сообщала, что внутри Североатлантического альянса состоялись переговоры о перспективах НАТО в случае возможного выхода из него США при президентстве Дональда Трампа. 

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