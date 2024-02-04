NYT: в НАТО обсудили перспективы альянса при выходе США под руководством Трампа

Внутри Североатлантического альянса состоялись переговоры о перспективах НАТО в случае возможного выхода из него США при президентстве Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times.

Представители НАТО, как отмечается, опасаются прогресса России в конфликте с Украиной.

«Эти страхи теперь смешались с обсуждением того, что произойдёт с НАТО, если бывший президент Дональд Трамп будет избран и во второй раз попытается в соответствии со своим инстинктом вывести Соединённые Штаты из альянса», — говорится в заявлении.

Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что не верит в желание НАТО защитить США.