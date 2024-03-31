RT в Telegram
Подпишись

CNN: американский штат Гавайи не подпадает под действие статьи Устава НАТО

Короткая ссылка
Американский штат Гавайи не подпадает под действие пятой статьи Устава Североатлантического альянса о защите: если база ВМС США Пёрл-Харбор или штаб-квартира Индо-Тихоокеанского командования недалеко от Гонолулу подвергнутся атаке, союзники по блоку не обязаны их защищать.

Об этом информирует телеканал CNN.

Телеканал напомнил, что НАТО основали в 1949 году, а Гавайи стали 50-м штатом США только в 1959 году.

Как объяснил глава аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо, подсказка о том, что действие статьи не распространяется на Гавайи, скрыта в самом названии блока North Atlantic Treaty Organisation — Организация Североатлантического договора. 

Он подчеркнул, что расположенные в Тихом океане Гавайи не являются частью Североамериканского континента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить