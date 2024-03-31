CNN: американский штат Гавайи не подпадает под действие статьи Устава НАТО
Об этом информирует телеканал CNN.
Телеканал напомнил, что НАТО основали в 1949 году, а Гавайи стали 50-м штатом США только в 1959 году.
Как объяснил глава аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо, подсказка о том, что действие статьи не распространяется на Гавайи, скрыта в самом названии блока North Atlantic Treaty Organisation — Организация Североатлантического договора.
Он подчеркнул, что расположенные в Тихом океане Гавайи не являются частью Североамериканского континента.