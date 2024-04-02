ЦАХАЛ: «подозрительная воздушная цель» из Сирии была сбита

Военные Израиля сбили летевшую из Сирии «подозрительную воздушную цель» до того, как она влетела в израильское воздушное пространство.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Как отмечается в заявлении, после срабатывания сирен воздушной тревоги на севере Израиля была выявлена «подозрительная воздушная цель», которая приблизилась к Израилю из Сирии.

Как передаёт ТАСС, она не влетела в воздушное пространство Израиля и её сбили в Сирии.

Ранее стало известно, что количество погибших в результате ракетного удара по консульству Ирана в Дамаске выросло до 11.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что иранские власти оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по консульскому отделу посольства республики в Дамаске и выбрать форму данного ответа.