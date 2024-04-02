ЦАХАЛ: «подозрительная воздушная цель» из Сирии была сбита
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Как отмечается в заявлении, после срабатывания сирен воздушной тревоги на севере Израиля была выявлена «подозрительная воздушная цель», которая приблизилась к Израилю из Сирии.
Как передаёт ТАСС, она не влетела в воздушное пространство Израиля и её сбили в Сирии.
Ранее стало известно, что количество погибших в результате ракетного удара по консульству Ирана в Дамаске выросло до 11.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что иранские власти оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по консульскому отделу посольства республики в Дамаске и выбрать форму данного ответа.