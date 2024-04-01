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Песков: Москва проанализирует ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского

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Москва заявит о своей позиции насчёт легитимности Владимира Зеленского после 20 мая, когда у него истечёт срок полномочий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Москва проанализирует ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского
  • РИА Новости

«В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее напомнил, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы «в страхе их проиграть», принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая.

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