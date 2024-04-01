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Экс-аналитик ЦРУ: российские войска продвигаются вперёд, несмотря на распутицу

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что российские войска продолжают идти вперёд на украинском театре военных действий, несмотря на распутицу.

«Если наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, я думаю, что наступление уже началось. Они продвигаются вперёд», — сказал он.

При этом Джонсон подчеркнул, что западные танки на Украине «увязают в грязи».

Ранее главред сайта «Цензор.нет» и экс-советник главы Минобороны Украины Юрий Бутусов заявил, что главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский солгал об успехах украинской армии на передовой.

Также сообщалось, что ВСУ не смогут перебрасывать войска из-за перебоев с электроэнергией.

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