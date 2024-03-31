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Меркурис: ВСУ не смогут перебрасывать войска из-за перебоев с электроэнергией

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Британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что ВСУ не смогут перебрасывать войска из-за перебоев в работе электростанций.
Меркурис: ВСУ не смогут перебрасывать войска из-за перебоев с электроэнергией
  • Gettyimages.ru

В своём блоге на YouTube он сказал, что об этом ему сообщил хорошо проинформированный источник.

По словам эксперта, ВС России, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинской армии.

«Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют ВСУ перебрасывать войска», — рассказал он.

Меркурис уточнил, что поезда, которые Украина использует для транспортировки военных, работают на электрической тяге.

Ранее графики почасовых отключений электроэнергии ввели в Харькове.

Кроме того, Днепропетровская область перешла к экстренным отключениям электроэнергии.

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