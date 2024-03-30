RT в Telegram
Подпишись

Днепропетровская область перешла к экстренным отключениям электричества

Короткая ссылка
Днепропетровская область Украины перешла к экстренным отключениям электроэнергии, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
Днепропетровская область перешла к экстренным отключениям электричества
  • Gettyimages.ru

«Днепропетровская область: переходим на экстренные отключения», — говорится в сообщении холдинга.

Ранее сообщалось, что в Полтавской и Сумской областях Украины ввели аварийные отключения электричества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить