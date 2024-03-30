Днепропетровская область перешла к экстренным отключениям электричества
Днепропетровская область Украины перешла к экстренным отключениям электроэнергии, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
- Gettyimages.ru
«Днепропетровская область: переходим на экстренные отключения», — говорится в сообщении холдинга.
Ранее сообщалось, что в Полтавской и Сумской областях Украины ввели аварийные отключения электричества.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен