Днепропетровская область перешла к экстренным отключениям электричества

Днепропетровская область Украины перешла к экстренным отключениям электроэнергии, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.

«Днепропетровская область: переходим на экстренные отключения», — говорится в сообщении холдинга.

Ранее сообщалось, что в Полтавской и Сумской областях Украины ввели аварийные отключения электричества.