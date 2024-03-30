В двух регионах Украины ввели аварийные отключения электричества
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Об ограничениях сообщил глава военной администрации Сумского региона Филипп Пронин и «РБК-Украина».
Также, согласно данным ДТЭК, стабилизационные отключения вводятся на подконтрольных Киеву территориях ДНР.
Змиевская ТЭС в Харьковской области 22 марта была полностью разрушена из-за удара.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее назвал сложной ситуацию с энергоснабжением в ряде регионов страны после повреждений энергообъектов.