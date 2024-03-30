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В двух регионах Украины ввели аварийные отключения электричества

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В Полтавской и Сумской областях Украины ввели аварийные отключения электричества.
В двух регионах Украины ввели аварийные отключения электричества
  • Gettyimages.ru

Об ограничениях сообщил глава военной администрации Сумского региона Филипп Пронин и «РБК-Украина».

Также, согласно данным ДТЭК, стабилизационные отключения вводятся на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

Змиевская ТЭС в Харьковской области 22 марта была полностью разрушена из-за удара.

Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее назвал сложной ситуацию с энергоснабжением в ряде регионов страны после повреждений энергообъектов.

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