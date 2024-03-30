«СТРАНА.ua»: Змиевская ТЭС полностью разрушена в результате удара 22 марта

Змиевская ТЭС в Харьковской области 22 марта была полностью разрушена из-за удара.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на компанию «Центрэнерго».

Как уточняется, были уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование.

При этом степень разрушения разная, от полного до значительного.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что на Украине в Полтавской и Сумской областях, а также подконтрольных Киеву территориях ДНР ввели аварийные отключения электроснабжения.

Премьер Украины Денис Шмыгаль назвал сложной ситуацию с энергоснабжением в ряде регионов страны после повреждений энергообъектов.