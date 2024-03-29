Премьер Украины назвал сложной ситуацию с энергоснабжением в ряде регионов

Премьер Украины Денис Шмыгаль назвал сложной ситуацию с энергоснабжением в ряде регионов страны после повреждений энергообъектов.

«Ночью снова атаковали наши объекты генерации электроэнергии. Удар выдержали. Энергосистема цельная, но ситуация очень непростая. Есть проблемы с электроснабжением в ряде регионов», — сообщил он.

По словам Шмыгаля, электроэнергию на данный момент импортируют из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии.

Ранее в Минобороны России сообщали, что армия нанесла ночью удар высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по энергетическим объектам на Украине.

Так, например, в Одессе произошло аварийное отключение подстанции.