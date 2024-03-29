В Одессе произошло аварийное отключение подстанции
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Как пишет «СТРАНА.ua», в течение нескольких часов свет постараются восстановить.
Министерство обороны России 29 марта сообщило, что армия ночью нанесла удар высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по энергетическим объектам на Украине.
По имеющимся данным, три теплоэлектростанции энергетической компании Украины ДТЭК получили повреждения.
В «Укрэнерго» отметили, что повреждения тепло- и гидроэлектростанций зафиксированы в центре и на западе Украины.