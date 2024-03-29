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В Одессе произошло аварийное отключение подстанции

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В Одессе произошло аварийное отключение подстанции, сейчас без света остаются жители Хаджибейского и Киевского районов города, сообщает ДТЭК.
В Одессе произошло аварийное отключение подстанции
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Как пишет «СТРАНА.ua», в течение нескольких часов свет постараются восстановить.

Министерство обороны России 29 марта сообщило, что армия ночью нанесла удар высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по энергетическим объектам на Украине.

По имеющимся данным, три теплоэлектростанции энергетической компании Украины ДТЭК получили повреждения.

В «Укрэнерго» отметили, что повреждения тепло- и гидроэлектростанций зафиксированы в центре и на западе Украины.

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