«Укрэнерго»: тепло- и гидроэлектростанции повреждены в ряде областей Украины
- Gettyimages.ru
«Во время комбинированной атаки снова ударили по энергообъектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах», — говорится в Telegram-канале компании.
В Днепропетровской области введены аварийные отключения света, в Харьковской действует график почасовых отключений.
Ранее сообщалось, что взрывы снова прозвучали в Хмельницкой области в западной части Украины.
28 марта в Одессе и Харькове начали применять графики отключений электричества.
Как отметил директор госинспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян , энергетическая инфраструктура страны получила сильные повреждения.