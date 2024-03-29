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«Укрэнерго»: тепло- и гидроэлектростанции повреждены в ряде областей Украины

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В энергетической компании «Укрэнерго» сообщили о повреждениях тепло- и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины.
«Укрэнерго»: тепло- и гидроэлектростанции повреждены в ряде областей Украины
  • Gettyimages.ru

«Во время комбинированной атаки снова ударили по энергообъектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах», — говорится в Telegram-канале компании.

В Днепропетровской области введены аварийные отключения света, в Харьковской действует график почасовых отключений.

Ранее сообщалось, что взрывы снова прозвучали в Хмельницкой области в западной части Украины.

28 марта в Одессе и Харькове начали применять графики отключений электричества.

Как отметил директор госинспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян , энергетическая инфраструктура страны получила сильные повреждения.

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