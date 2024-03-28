В Одессе и Харькове начали применять графики отключений электричества
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского Госэнергонадзора.
Как отметил Слободян, энергетическая инфраструктура Украины получила сильные повреждения.
«Напряжённой остаётся ситуация в Харькове и Одессе, а также в Днепропетровской области, где применяются стабилизационные графики отключений для того, чтобы равномерно подавать электричество потребителям», — сказал он.
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в окрестностях Харькова.