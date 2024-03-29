В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
- AFP
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«Основная причина: отсутствие достаточного объёма генерирующих мощностей в системе покрытия потребления в отдельных регионах страны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения также действуют в Харьковской области и Кривом Роге Днепропетровской области.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее назвал сложной ситуацию с энергоснабжением в ряде регионов страны после повреждений энергообъектов.
В Минобороны России сообщали, что армия нанесла ночью удар высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по энергетическим объектам на Украине.