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В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

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На Украине в Полтавской и Сумской областях, а также подконтрольных Киеву территориях ДНР ввели аварийные отключения электроснабжения, сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

«Основная причина: отсутствие достаточного объёма генерирующих мощностей в системе покрытия потребления в отдельных регионах страны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения также действуют в Харьковской области и Кривом Роге Днепропетровской области. 

Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее назвал сложной ситуацию с энергоснабжением в ряде регионов страны после повреждений энергообъектов.

В Минобороны России сообщали, что армия нанесла ночью удар высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по энергетическим объектам на Украине.

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