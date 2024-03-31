Журналист Бутусов: Сырский соврал о продвижении ВС Украины на передовой
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, заявления о том, что количество возвращённых ВСУ позиций превышает количество потерянных, а также что ВС России не удалось значительно продвинуться на стратегических направлениях, не отвечают действительности.
«По всем данным, противник продвигается вперёд и захватил значительные территории», — рассказал Бутусов.
25 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что войска России продвигаются в районе Часова Яра, что может говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артёмовске.
Британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что ВСУ не смогут перебрасывать войска из-за перебоев в работе электростанций.