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Журналист Бутусов: Сырский соврал о продвижении ВС Украины на передовой

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Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский солгал об успехах украинской армии на передовой, заявил главред сайта «Цензор.нет» и экс-советник главы Минобороны Украины Юрий Бутусов в своём видеоблоге.
Журналист Бутусов: Сырский соврал о продвижении ВС Украины на передовой
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, заявления о том, что количество возвращённых ВСУ позиций превышает количество потерянных, а также что ВС России не удалось значительно продвинуться на стратегических направлениях, не отвечают действительности.

«По всем данным, противник продвигается вперёд и захватил значительные территории», — рассказал Бутусов.

25 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что войска России продвигаются в районе Часова Яра, что может говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артёмовске.

Британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что ВСУ не смогут перебрасывать войска из-за перебоев в работе электростанций.

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