RT в Telegram
Подпишись

Guardian: Израиль предложил ООН расформировать БАПОР

Короткая ссылка
Израиль предложил ООН расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и передать его полномочия другому органу.
Guardian: Израиль предложил ООН расформировать БАПОР
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Guardian со ссылкой на источники в ООН.

«Израиль предложил ООН расформировать БАПОР... и перевести его сотрудников в другое агентство», — сказано в материале.

Уточняется, что инициатива Израиля подразумевает перевод сотрудников БАПОР в одно из других агентств ООН, например во Всемирную продовольственную программу.

При этом, как отмечает издание, гуманитарные сотрудники ООН уверены, что лишь у БАПОР есть ресурсы и доверие палестинцев для доставки продовольствия в сектор Газа, а попытка расформировать агентство по политическим причинам повлечёт катастрофические последствия.

5 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что финансирование БАПОР необходимо восстановить в полном объёме.

Глава БАПОР Филиппе Лаззарини призвал создать комиссию для расследования гибели палестинцев на объектах ООН в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить