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Глава БАПОР призвал расследовать причину смерти палестинцев на объектах ООН

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Глава БАПОР Филиппе Лаззарини призвал создать комиссию для расследования гибели палестинцев на объектах ООН в секторе Газа.

По его словам, всего в ходе палестино-израильского конфликта были повреждены 150 объектов БАПОР.

При этом Лаззарини подчеркнул, что более 400 человек были убиты, когда искали защиты на объектах ООН.

«Считаю, что нам нужна комиссия по расследованию, надлежащему расследованию, потому что это не нормально, когда (неприкосновенность объектов — RT) ООН грубо игнорируется», — цитирует главу БАПОР РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что финансирование БАПОР должно быть восстановлено в полном объёме.

Также он сообщил, что Россия призывает пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР из-за обвинений Израиля.

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