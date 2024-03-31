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Al Mayadeen: Путин восхитил Глобальный Юг, бросив вызов НАТО

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Президент России Владимир Путин восхитил Глобальный Юг тем, что бросил вызов странам Североатлантического альянса и спровоцировал переполох на Западе.
Al Mayadeen: Путин восхитил Глобальный Юг, бросив вызов НАТО
  • РИА Новости

Об этом пишет издание Al Mayadeen.

«Он (Путин. — RT) поставил под сомнение силы тех, кто годами удерживал массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича», — говорится в публикации. 

Как отметил автор статьи, Глобальный Юг видит такую политику российского президента в качестве возмездия за их многолетнюю эксплуатацию странами Запада.

Ранее издание Sabah заявило, что Владимир Путин разрушил выстроенный Западом миропорядок и создал новый центр силы в лице России.

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