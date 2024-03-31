Al Mayadeen: Путин восхитил Глобальный Юг, бросив вызов НАТО
- РИА Новости
Об этом пишет издание Al Mayadeen.
«Он (Путин. — RT) поставил под сомнение силы тех, кто годами удерживал массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича», — говорится в публикации.
Как отметил автор статьи, Глобальный Юг видит такую политику российского президента в качестве возмездия за их многолетнюю эксплуатацию странами Запада.
Ранее издание Sabah заявило, что Владимир Путин разрушил выстроенный Западом миропорядок и создал новый центр силы в лице России.