Российский президент Владимир Путин разрушил выстроенный Западом миропорядок и создал новый центр силы в лице России, пишет издание Sabah.

«Путин разрушил классический миропорядок, основанный на правилах Атлантики, и превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для незападного лагеря», — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, развёрнутая Соединёнными Штатами и Европейским союзом кампания по изоляции России провалилась, поскольку в мире наоборот ускорилась геополитическая интеграция незападного мира.

Ранее Владимир Путин заявил, что на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.