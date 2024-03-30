Sabah: Путин разрушил миропорядок Запада и создал новый центр силы
- РИА Новости
«Путин разрушил классический миропорядок, основанный на правилах Атлантики, и превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для незападного лагеря», — говорится в публикации.
Как отметил автор статьи, развёрнутая Соединёнными Штатами и Европейским союзом кампания по изоляции России провалилась, поскольку в мире наоборот ускорилась геополитическая интеграция незападного мира.
Ранее Владимир Путин заявил, что на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.