Путин: на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок

Российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новым послам иностранных государств в России заявил, что сейчас непростые времена и в мире нарастают кризисные явления, но на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.

РИА Новости

«Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты», — отметил Путин. Он подчеркнул, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок. В октябре президент отметил, что попытки изоляции России потерпели крах, потому что Москва выступает за формирование многополярного и справедливого мироустройства.