Путин: на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок
- РИА Новости
«Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок.
В октябре президент отметил, что попытки изоляции России потерпели крах, потому что Москва выступает за формирование многополярного и справедливого мироустройства.