RT в Telegram
Подпишись

Путин: на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новым послам иностранных государств в России заявил, что сейчас непростые времена и в мире нарастают кризисные явления, но на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.
Путин: на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок
  • РИА Новости

«Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок.

В октябре президент отметил, что попытки изоляции России потерпели крах, потому что Москва выступает за формирование многополярного и справедливого мироустройства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить