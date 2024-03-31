Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома

Патрульная служба полиции сообщила, что в американском штате Оклахома баржа врезалась в мост.

«Движение по (шоссе — RT.) US-59 к югу от (города — RT.) Саллисо у водохранилища Керра в настоящее время полностью остановлено из-за того, что баржа врезалась в мост», — говорится в опубликованном в Х (Twitter) заявлении.

Также сообщается, что сотрудники полицейской дорожной службы направляют транспорт в другую сторону от моста. Объект закроют до того момента, пока не проведут проверку.

Ранее в NBC заявили, что, по предварительной информации, шесть человек погибли при обрушении моста в Балтиморе.