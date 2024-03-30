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CNN: переговоры между США и Израилем по Рафаху могут пройти 1 апреля

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Переговоры между США и Израилем по возможной операции ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора Газа могут пройти в Вашингтоне 1 апреля.

Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, предложение перенести ранее отменённые переговоры на 1 апреля поступило от израильской делегации.

При этом окончательно дата ещё не утверждена.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросе проведения наземной операции в Рафахе, но готов провести её и самостоятельно.

Он также заявил, что израильская сторона захватила стратегические активы ХАМАС.

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