CNN: переговоры между США и Израилем по Рафаху могут пройти 1 апреля
Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.
Как отмечается в материале, предложение перенести ранее отменённые переговоры на 1 апреля поступило от израильской делегации.
При этом окончательно дата ещё не утверждена.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросе проведения наземной операции в Рафахе, но готов провести её и самостоятельно.
Он также заявил, что израильская сторона захватила стратегические активы ХАМАС.