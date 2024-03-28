RT в Telegram
Подпишись

Нетаньяху: Израиль захватил стратегические активы ХАМАС

Короткая ссылка
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская сторона захватила стратегические активы ХАМАС.
Нетаньяху: Израиль захватил стратегические активы ХАМАС
  • AP
  • © Leo Correa

Об этом он сказал на встрече с семьями похищенных солдат.

«Только продолжение мощного военного давления, которое мы оказывали и будем оказывать, вернуло наших похищенных и вернёт всех. Кроме того, мы захватили стратегические активы ХАМАС», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, это ещё один ключ к освобождению наших сыновей и дочерей.

«Мы контролируем север сектора и Хан-Юнис, рассекли сектор и готовимся к входу в Рафах», — добавил премьер.

Ранее Международный суд ООН предписал Израилю принять меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить