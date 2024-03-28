Нетаньяху: Израиль захватил стратегические активы ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская сторона захватила стратегические активы ХАМАС.

Об этом он сказал на встрече с семьями похищенных солдат.

«Только продолжение мощного военного давления, которое мы оказывали и будем оказывать, вернуло наших похищенных и вернёт всех. Кроме того, мы захватили стратегические активы ХАМАС», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, это ещё один ключ к освобождению наших сыновей и дочерей.

«Мы контролируем север сектора и Хан-Юнис, рассекли сектор и готовимся к входу в Рафах», — добавил премьер.

Ранее Международный суд ООН предписал Израилю принять меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.