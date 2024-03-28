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Суд ООН предписал Израилю обеспечить поступление гумпомощи в Газу

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Международный суд ООН предписал Израилю принять меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.
Суд ООН предписал Израилю обеспечить поступление гумпомощи в Газу
  • AP
  • © Ariel Schalit

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление инстанции.

«Суд предписывает... принять все необходимые и эффективные меры для... беспрепятственного предоставления в срочном порядке необходимых основных услуг и гуманитарной помощи... на всей территории Газы», — отмечается в постановлении.

В документе подчёркивается, что с момента прошлого постановления суда, выписанного в отношении Израиля 26 января, условия жизни палестинцев в Газе лишь ухудшились.

Ранее СМИ сообщали, что израильские военные застрелили двух палестинцев и закопали их тела бульдозером.

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